Budżet na 2022 rok już nieaktualny. Rząd zupełnie nie docenił skali inflacji

Skala podwyżek cen ciągle zaskakuje. Prognozy mówią już o niemal dwukrotnie wyższej inflacji w przyszłym roku, niż wynika to z założeń do budżetu. Teoretycznie rząd może teraz liczyć na ekstra wpływy do budżetu, ale ekonomiści spodziewają się, że dodatkowa kasa pójdzie jednak na socjal.