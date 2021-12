Londyn: tradycyjne zebry zamienione na "trans-kolorowe", koszt - 10k GBP każda.

Ostatnio pośmialiśmy się z postępowych gdańskich wiat, pod którymi co prawda zmokniesz, ale za to nie usiądziesz, to dzisiaj coś światowego. Rada Londynu postanowiła wydać 40k funtów na 4 przejścia dla pieszych pomalowane w kolorach flagi osób trans, ignorując przy tym np. osoby niewidome.