Evra z wiadomością do Lewego: Witam na gali Balon Roku

Dobrze słyszeliście, nie Złota Piłka, tylko Balon Roku. To jest żenujące i to od wielu lat. Jest mi bardzo przykro z powodu Roberta. Oni stworzyli specjalną nagrodę dla niego, bo czuli się winni. Wiedzą, że to korupcja. Ludzie powinni w końcu otworzyć oczy.