Pacjenci z obawy przed testem na COVID-19 nie zgłaszają się do lekarzy

Obserwujemy, że osoby z objawami infekcji z obawy przed testem na COVID-19 nie zgłaszają się do lekarzy. Zdarza się, że pacjenci przepisują się do innej poradni rodzinnej, tylko po to, by ominąć system – powiedział PAP wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego lek. Tomasz Zieliński.