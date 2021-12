Zdaniem Kaczyńskiego, Niemcy budują IV Rzeszę

Według przecieków, które ujawnił Wojtek Szacki na Twitterze, podczas posiedzeniu klubu PiS Jarosław Kaczyński powiedział: "Ciężkie terminy przyszły na Europejczyków. Niemcy wyłożyły karty na stół i chcą budowy IV Rzeszy. My na to nie pozwolimy". Co ciekawe, dostał owację.