Polak rocznie traci niemal jedną miesięczną pensję.

Jak wysoka inflacja wpłynie na poziom życia przeciętnego Polaka? Jeśli ktoś zarabia 2 tys. na rękę i rocznie ma 24 tys. zł, to 8-procentowa roczna inflacja spowoduje, że te jego 24 tys. są warte ok. 22,2 tys. zł. Czyli ubywa mu prawie 1,8 tys. zł, a to już prawie cała miesięczna pensja.