Protest za uwolnieniem Olszańskiego: Chciałbym mieć takiego prezydenta jak Putin

W Kaliszu odbył się protest za uwolnieniem Olszańskiego. Okazało się, że większość zgromadzonych to fani Rosji: Chciałbym mieć takiego prezydenta jak Putin, to USA przerzuca imigrantów do Łukaszenki, PO to Żydzi niemieccy, PiS to żydzi amerykańscy, Rosyjska gospodarka jest doskonała