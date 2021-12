Średnio 140 tys. zł marży brutto. Tyle deweloper zarabia na jednym mieszkaniu

Mieszkania w Polsce do tanich nie należą i wciąż drożeją. Analitycy z Biura Maklerskiego Pekao oszacowali, ile na jednym mieszkaniu zarabiają deweloperzy. Okazuje się, że w III kwartale 2021 r. było to średnio 140 tys. zł marży brutto - o 15 proc. więcej rok do roku i najwięcej od dekady.