Śmiertelne postrzelenie psa przez myśliwego.Wszczęte wewnętrzne postępowanie PZŁ

Śmiertelne postrzelenie psa przez myśliwego. Sprawcy grozi do trzech lat więzienia Policja wyjaśnia sprawę śmiertelnego postrzelenia psa w miejscowości Tarnawatka – Tartak. Doszło do tego na oczach właściciela. – W poniedziałek uzyskaliśmy informację o zastrzeleniu psa w obwodzie 304, to jest...