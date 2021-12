Polsko! Mamy problem – PiS wdraża polską wersję Runetu! Apel StopACTA2 #RunetPL!

Ruch StopACTA2 nie zgadza się na RunetPL i dołącza do grona przeciwników rządowego projektu ustawy, która doprowadzić może do przejęcia kontroli nad Internetem i telefonią. Wzywamy rząd do zaniechania dalszych prac nad niebezpiecznym projektem i nawołujemy do przeprowadzenia konsultacji społecznych!