Burza o amantadynę. Rzecznik URPL: nie wpłynęły żadne wyniki badań

Do URPL nie wpłynęły żadne wyniki badań oraz żaden z producentów amantadyny nie zwrócił się o dopuszczenie do obrotu - poinformował na Twitterze rzecznik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. To odpowiedź na burzliwą dyskusję wokół leku, która rozgorzała w ostatnich dniach.