Dr Martyka: Zamordyzm i segregacja sanitarna nie mają nic wspólnego z nauką

Apel o ograniczenie dostępu do miejsc publicznych osobom nieszczepionym jest całkowicie bezzasadny z medycznego punktu widzenia. Na pewno nie służyłoby to ograniczeniu liczby zakażeń, bo nie mamy żadnych dowodów na to, że zaszczepieni nie transmitują dalej wirusa – mówi dr Zbigniew Martyka