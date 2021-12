Restauracje same wprowadzają obostrzenia. W komentarzach piekło: "O, naziści"

"Wyzwiska pojawiają się również pod apelami innych lokali, które chcą zadbać o bezpieczeństwo gości". W stosunku do kogoś komentarza: "[...] odpowiada na to hejter". Ani kroku w tył, niech wiedzą co o tym sądzimy, bo inaczej obudzimy zakneblowani i w łańcuchach.