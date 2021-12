Samotny tata walczy o Kacperka! Pomóż pokonać ciężką chorobę!

Czołem Wykopcy. Lurkuję tu sobie od dawna i niewiele się udzielałem, ale chciałbym Was poprosić o pomoc w zbiórce na leczenie synka mojego kolegi który wychowuje go samotnie od kilku lat. Kwota jest realna do uzbierania i to ostatnia szansa na odwrócenie losu Kacpra na całą resztę życia. #pomoc