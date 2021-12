Do Krakowa sprowadzono młode Afganki. Użyto pretekstu

Polskiej Misji Medycznej, we współpracy z MSZ i himalaistami, udało się sprowadzić do Krakowa dwie młode Afganki, alpinistki i studentki. Dziewczyny przyleciały do Polski pod pretekstem wzięcia udziału w Krakowskim Festiwalu Górskim i chcą tu pozostać