Polska nie płaci za Turów. Komisja Europejska ponagla

"Do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z Polski na nasze wezwanie do zapłaty kary w sprawie Turowa" – przekazała korespondentce RMF FM w Brukseli rzeczniczka KE. Komisja Europejska przypomina, że 10 listopada wysłała do Polski wezwanie do zapłaty. Dzisiaj to już jest 38,5 mln...