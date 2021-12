Białoruskie linie Belavia odłączone od systemów BSP i CASS

Państwowe linie lotnicze Belavia zostały odłączone od międzynarodowego systemu BSP, używanego do rozliczeń między przewoźnikami dotyczących biletów lotniczych i do systemu rozliczeń cargo CASS. Decyzja ta oznacza straty finansowe, bowiem ok. 70 proc. sprzedaży pośredniej przechodzi przez system BSP.