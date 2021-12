Mit amerykańskiej wolności: policja rekwiruje 87 tys. USD życiowych oszczędności

...bo ma przesłanki o tym że to może być z handlu narkotykami, jedyny dowód to reakcja psa w dość absurdalnym teście i najpewniej też latynoskie korzenie. Zobaczcie ile znaczy "wolność" samej gotówki, facet miał rachunki, czystą kartotekę. Standaryzacja UE to kontrast względem lokalnego przeregulow.