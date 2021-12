Apel o przeniesienie zajęć z religii na teren kościołów.

Zmniejszenie zajęć z religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu i w miarę możliwości przeniesienie ich do pomieszczeń należących do kościołów - takie rozwiązanie proponuje europoseł Robert Biedroń i warszawska radna Agnieszka Diduszko-Zyglewska w związku z przyszłoroczną kumulacją roczników