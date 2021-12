Wrocław. Dymisje w policji. Dzień po ujawnieniu przez dziennikarzy skandalu

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu odwołał z zajmowanego stanowiska Komendanta Miejskiego we Wrocławiu insp. Macieja Januszkiewicza. To konsekwencje skandali, które nie opuszczają dolnośląskiego garnizonu. Teraz zniknęła teczka personalna tajnego współpracownika. Jego życie jest zagrożone.