Giertych chce, żeby Tomasz Sakiewicz za karę sprzątał ośrodek dla uchodźców

- Nie chodzi mi o to, żeby Tomasz Sakiewicz poszedł do więzienia, ale by sprzątał ośrodek dla uchodźców. To będzie adekwatna kara - mówi mec. Roman Giertych. Prawnik pozwał szefa "Gazety Polskiej" za wypowiedź, jakiej ten udzielił m.in. TV Republika na temat zatrzymania go w ub. roku.