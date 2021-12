Jak tu nie kochać samorządu?

Radni związani z PiSem nie mogą liczyć na utratę swoich mandatów pomimo braku prawa wybieralności. Ale za podwyżkami dla samych siebie głosowali już chętnie. Wyobrażacie sobie, że będąc blisko z partią rządzącą prawo was nie dotyczy? I do tego czeka was dodatkowa gotówka.