EA blokuje oficjalne konto Kyla Rittenhousa z powodu jego nazwy

"Ta nazwa łamie naszą Kartę Przyjaznej Gry, gdyż mogłeś użyć słów lub fraz, które szkodzą innym lub negatywnie wpływają na grę"- zarzuca EA, a dalej dodaje, że ma to odniesienie do przemocy i terroru. Mówi to firma robiąca różnorakie gry, w tym takie, gdzie się wyrzyna i celem zabawy jest zabijanie.