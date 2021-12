Bank Śląski pyta 72-latka o przelewy na konto córki

ING domaga się od 72-latka z Katowic, aby wyjaśnił, jakie relacje łączą go z córką i skąd miał pieniądze, które przelewał na jej konto w latach 2018-2019. Bankowcy powołują się na ustawę o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. - Jak my tak zwalczamy terroryzm, to ja dziękuję - mówi mężczyzna.