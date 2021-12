Trzcińsko-Zdrój (zachodniopomorskie) - projekt "Miasta stojące murem"

Zapraszam Was dzisiaj do Trzcińska-Zdrój (zachodniopomorskie). Odwiedziłem je w ramach projektu "Miasta stojące murem". Pierwotna długość murów obronnych w Trzcińsku wynosiła 1697 metrów, a do chwili obecnej przetrwało ich 1564 metry, co stanowi 92%. Zachowały się też dwie z trzech miejskich bram.