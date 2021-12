Fala wypalenia zawodowego i rzucania pracy

W Stanach w tym roku pracę rzuciło 35mln ludzi. W Polsce czterech na dziesięciu specjalistów nawet nie mając nic nowego, deklaruje gotowość do zwolnienia się. To Wielka Rezygnacja i wypalenie zawodowe. Witajcie w świecie nowej zawodowej normalności. Gdzie pracuje się, by żyć, a nie żyje, by pracować