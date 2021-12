40% nowych ZAKAŻEŃ to zaszczepieni - wynika z danych MZ

W ciągu ostatnich tygodni 40% nowych ZAKAŻEŃ to zaszczepieni, co wynika z danych z Ministerstwa Zdrowia. Dzisiaj zobaczyłem, że co tydzień MZ publikuje dane dotyczące ilości zakażeń z podziałem na zaszczepionych i niezaszczepionych (ilość zakażeń jest podawana od początku podawania drugiej dawki)