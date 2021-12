W Niemczech węgiel jest najważniejszym źródłem wytwarzania prądu

Najważniejszym źródłem wytwarzania prądu w Niemczech jest wciąż węgiel. Od lipca do września bieżącego roku około jednej trzeciej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci wyprodukowano w elektrowniach węglowych. Spadł udział energii odnawialnych - podał we wtorek Federalny Urząd Statystyczny.