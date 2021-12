Przechodzisz w domu z węgla na gaz? Komisja może wykluczyć go w 2040 roku

Komisja Europejska proponuje, by wszystkie nowe budynki od 2030 roku były zeroemisyjne. Nowe budynki publiczne miałyby być takie do 2027 roku. Paliwa kopalne miałyby przestać ogrzewać budynki najpóźniej w 2040 roku. Bruksela tłumaczy, że chodzi o to, aby były zasilane ze źródeł.