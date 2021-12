PiS skomle, że KE nie pozwala obniżyć VATu a sami podwyższają do 23% od 6lat

PiS skomle, że KE nie pozwala obniżyć podatku VAT na paliwa do 8% i żywność do 0% a oni tak bardzo chcą pomóc obywatelom. Od 2015 systematycznie podnoszą VAT z 22% na 23% a suwerenowi wmawiają, że to wina TUSKa.