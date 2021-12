PZPN już nie jest największym związkiem sportowym w Polsce wyprzedził go PZPL

Od wtorku Polski Związek Przeciągania Liny jest największą sportową federacją w Polsce. Głównie dzięki lockdownowi. Wiele osób kupiło licencję tylko po to by móc trenować na siłowni. Dzięki czemu dyscyplina stała się popularna wśród Polaków przez co jest organizowanych dużo więcej zawodów.