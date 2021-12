W styczniu skończą się wolne media

15 grudnia w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej miała odbyć się rozprawa rozstrzygająca, czy dziennikarze i obywatele nadal będą mieć dostęp do informacji publicznej. Odroczono ją do stycznia 2022 roku a kiedy wyrok spełni oczekiwania PiS, prawo do informacji publicznej zostanie zawieszone