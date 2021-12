Lewica składa doniesienie do prokuratury ws. komisji kultury dot. Lex TVN

Jako członkinie komisji dostałyśmy SMS o godzinie 12.36, że mamy stawić się na komisję na godzinę 13. Jest to niezgodne z artykułem 152 regulaminu Sejmu, co potwierdził prawnik legislator. Składamy do prokuratury zawiadomienie na przewodniczącego komisji.