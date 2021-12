Zooniverse - jeszcze dzisiaj wieczorem zostaniesz naukowcem!

Co się dzieje, gdy astronomowi każe się sklasyfikować 900 tysięcy galaktyk? To proste - uczy tysiące anonimowych ludzi w Internecie, żeby zrobili to za niego. W ciągu 15 minut każdy może dostać do ręki świeżutkie dane: zdjęcia krwi małp, nagrania kumkania żab, zapisy nawigatorów... i robić naukę.