Od stycznia 2022 koszt ogrzewania gazem znów będzie droższy niż węglem!

Koszt ogrzewania gazem znów będzie droższy niż węglem! Węgiel jest trochę tańszy (ok. 1300 zł za tonę, czyli 0,25 zł/kWh), a gaz zdrożał kosmicznie z 2,30 zł/m3 do 3,15 zł/m3, czyli 0,32 zł/kWh). Ogrzewanie gazem będzie o ok. 25% droższe niż węglem. Sprawdź koszt...