Jest program Historii i Te. Postkomunizm skończył się, gdy PiS doszedł do władzy

Przełom nastąpił nie w 1989 r., a w 1991. Wtedy zaczął się "postkomunizm", który potrwał do 2005 r. Zakończyło go dopiero dojście PiS do władzy. Oto historia najnowsza według ekspertów Czarnka, autorów podstawy programowej nowego przedmiotu szkolnego.