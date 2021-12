Kojarzycie jakąś aferę ujawnioną przez Polsat albo Interię? No właśnie

W przeciwieństwie do dziennikarzy TVP, ale też Polsatu i Interii, którzy nie mają już wsparcia swojego właściciela i jedyne, co wam mogą ujawnić, to temperaturę powietrza za oknem albo przemyślenia jakiegoś medycznego szarlatana. Na ich przykładzie możecie się przekonać, jak zadziała "lex TVN".