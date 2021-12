Kurier odnalazł kobietę, by oddać jej portfel. CEO InPost: Like = 1zł premii

W skrócie: pani zgubiła portfel pod paczkomatem. Kurier poświęcił czas i ją odnalazł, aby zgubę wrócić. Pani opowiedziała o tym w internetach i... CEO InPost Rafał Brzoska zgodził się, by za każdy like pod postem pan kurier dostał złotówkę premii. Dobro trzeba doceniać ( ͡º ͜ʖ͡º) Czas do północy!