Deweloper wyburzył fort - musi go odtworzyć. Stanie także przed sądem.

Prokuratura, która badała sprawę wyburzenia, skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko deweloperowi. Zostały mu postawione zarzuty zniszczenia mienia, prowadzenia robót budowlanych bez pozwolenia oraz uszkodzenia zabytku, za co grozi do 8 lat więzienia.