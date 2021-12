Sasin: pokażmy jak Unia nas łupi. Eksperci: OK, ale nie łupi

Wicepremier i minister aktywów państwowych ma rację, że wzrost cen uprawnień do emisji CO2 istotnie wpływa na ceny energii. Zarazem jednak słowem nie wspomina, że pieniądze z tego tytułu nie płyną do Brukseli, ale zostają w krajowym budżecie. Do końca roku do budżetu trafi 25 mld złotych.