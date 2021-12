Od 2,30 do 3,59 zł za metr sześcienny gazu (na razie...)

Nowe ceny gazu w taryfie grzewczej [W-3.6] dla gosp. domowych są szokujące. Do 31 grudnia 2021 płacimy 2,3 zł/m3 potem rośnie od 1 stycznia do 3,15 zł/m3 (8% VAT), a od 1 kwietnia 2022 aż do 3,59 zł/m3 (23% VAT). Na stronie http://cena-pradu.pl/gaz.html można sprawdzić aktualne ceny łączne 1 m3...