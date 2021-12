MZ: Nie wiemy co zrobić z osobami, które nie mogą się zaszczepić...

Na mikroblogu informowałem, że wysłałem zapytanie do Ministerstwa Zdrowia by rozwiać kilka kwestii na temat Covid19. Szczególnie interesowało mnie co z osobami, które nie mogą być zaszczepione. Jak będą traktowane? Odpowiedź poniżej, a właściwie brak...