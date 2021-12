W połowie lutego Discovery może wciągnąć polski rząd w międzynarodowy arbitraż

Lex TVN może nas słono kosztować. Wartość roszczeń może sięgnąć 3 mld dolarów. Właściciele stacji TVN trzymają twardy kurs. - Discovery Inc. jest mocny zdeterminowany do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyje wszystkich środków prawnych, by misja mediów w Polsce była kontynuowana.