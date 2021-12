Przedsiębiorcy zapłacą wysoką składkę zdrowotną za niesprzedany towar

Przedsiębiorcy będą liczyć składkę zdrowotną od dochodu. Ale bez remanentu. Przez to stracą. Jeśli masz towar i sprzedasz go dopiero w przyszłym roku, zapłacisz astronomiczną składkę zdrowotną – alarmują księgowi. Taki jest efekt Polskiego Ładu, co potwierdza zresztą Ministerstwo Finansów.