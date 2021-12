Premier sięga do budżetu i świątecznego worka z prezentami. Lada dzień wyciągnie 100 zł dla każdego gospodarstwa domowego na nowy dekoder, aby po zmianie technologii, nikt nie stracił dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej i każdy obywatel mógł mieć dostęp do propagandy w najwyższej jakości.