DanielMagical znowu oszukał

PO RAZ KOLEJNY DANIELMAGICAL OSZUKAŁ, ŚCIAGNĄŁ NA URZĘDNICZĄ BEZDOMNEGO PO CZYM PO 2 GODZINACH WYRZUCIŁ GO Z DOMU BO TEN PROSIŁ O PIENIĄDZE KTORE ZBIERAŁ. KWOTĘ MIAŁ PRZEZNACZYĆ NA BEZDOMNEGO TO 1000 ZŁ. JAK ZAWSZE ZABRAŁ DO SIEBIE. TYM SAMYM WYŁUDZIŁ PIENIADZĘ OD LUDZI I OSZUKAŁ BEZDOMNEGO. JAK...