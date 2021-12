Jest zawiadomienie do prokuratury ws. Kurskiego na Eurowizji Junior....

- To co zrobił Kurski to poważne przestępstwo - stwierdził Adam Szłapka, odnosząc się do doniesień medialnych ws. Jacka Kurskiego. Prezes TVP miał bowiem wyjechać na Eurowizję Junior, mimo że był zakażony koronawirusem. Poseł Nowoczesnej zapowiedział, że złoży w tej sprawie zawiadomienie...