Włochy radykalnie skracają ważność certyfikatów covidowych do 6 miesięcy

Dopiero co Unia dostosowała swoje wytyczne do faktu skrócenia przez kilka krajów ważności paszportów do 9 miesięcy, a Włochy już idą krok dalej. Od 1-go lutego będą ważne tylko 6 miesięcy. Tak się kończy akceptowanie wszystkiego, ze tyrania dokręca śrubę co raz bardziej.