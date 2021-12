Dr Bodnar: Mamy do czynienia z globalną psychozą. COVID należy leczyć

Poza mutacją Delta nie było do tej pory bardziej zjadliwego szczepu. Tymczasem medialny przekaz jest taki, jaki jest. Nie wiem, czemu ma to służyć. COVID-19 należy leczyć, my jesteśmy gotowi robić to amantadyną w przypadku każdego wariantu i nie mamy żadnych obaw w tym kierunku