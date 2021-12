Nie ma nic lepszego dla twórcy niż usłyszeć „czuję się jakbym znowu miał 12 lat”

Kroniki Myrtany to modyfikacja do kultowego w Polsce Gothica. Za jego przygotowanie odpowiada grupa fanów. Można śmiało stwierdzić, że to najbardziej profesjonalny amatorski projekt w historii polskiego gamedevu. Kroniki pobrano 110 tys. razy, a w szczytowym momencie grało w nie 9 tys. osób na raz.